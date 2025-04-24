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Гол Кузьменко принёс победу «Кингз» над «Эдмонтоном», чем удвоил преимущество в серии

Гол Кузьменко принёс победу «Кингз» над «Эдмонтоном», чем удвоил преимущество в серии
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Утром 24 апреля завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кларк (Фёгеле, Дано) – 08:44 (pp)     2:0 Байфилд (Гавриков, Фёгеле) – 24:14     3:0 Кузьменко (Кемпе, Копитар) – 30:37 (pp)     3:1 Драйзайтль (Клингберг) – 33:54     3:2 Арвидссон (Кулак, Подколзин) – 44:05     4:2 Кемпе (Копитар) – 46:46     5:2 Копитар (Фиала, Кемпе) – 49:07 (pp)     6:2 Кемпе (Кузьменко, Копитар) – 51:09    

В составе победителей голами отметились канадские защитник Брандт Кларк, нападающий Куинтон Байфилд, шведский форвард Адриан Кемпе, оформивший дубль в этой встрече, и словенский нападающий Анже Копитар. Также на счету российского хоккеиста Андрея Кузьменко гол, Владислав Гавриков же отметился результативной передачей.

В составе «Эдмонтона» отличились немецкий форвард Леон Драйзайтль и шведский нападающий Виктор Арвидссон. На счету россиянина Василия Подколзина результативная передача.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Третий матч серии пройдёт 26 апреля в Эдмонтоне.

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