«Даллас» победил в матче с «Колорадо» и впервые повёл в серии. У Ничушкина — гол

В ночь с 23 на 24 апреля завершился третий матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арены» и закончилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Далласа».

В составе «Колорадо» единственной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.

У «Далласа» голы в ворота хозяев забивали канадские форварды Джейми Бенн и Тайлер Сегин, шайба которого принесла победу в овертайме.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч в серии между командами пройдёт 27 апреля в Денвере, начало встречи в 04:30 по московскому времени.