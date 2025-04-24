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«Даллас» победил в матче с «Колорадо» и впервые повёл в серии. У Ничушкина — гол

«Даллас» победил в матче с «Колорадо» и впервые повёл в серии. У Ничушкина — гол
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В ночь с 23 на 24 апреля завершился третий матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арены» и закончилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Далласа».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ничушкин (Жирар, Малински) – 08:09     1:1 Бенн (Харли, Гранлунд) – 49:18 (pp)     1:2 Сегин (Марчмент, Рантанен) – 65:31    

В составе «Колорадо» единственной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.

У «Далласа» голы в ворота хозяев забивали канадские форварды Джейми Бенн и Тайлер Сегин, шайба которого принесла победу в овертайме.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч в серии между командами пройдёт 27 апреля в Денвере, начало встречи в 04:30 по московскому времени.

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