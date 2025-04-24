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Андрей Кузьменко признан третьей звездой матча Кубка Стэнли «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

Андрей Кузьменко признан третьей звездой матча Кубка Стэнли «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»
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Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Андрей Кузьменко был признан экспертами НХЛ третьей звездой второго матча серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (6:2), который завершился в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) в ночь с 23 на 24 апреля мск. На счету Кузьменко в этой игре два очка — заброшенная шайба и результативный пас.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кларк (Фёгеле, Дано) – 08:44 (pp)     2:0 Байфилд (Гавриков, Фёгеле) – 24:14     3:0 Кузьменко (Кемпе, Копитар) – 30:37 (pp)     3:1 Драйзайтль (Клингберг) – 33:54     3:2 Арвидссон (Кулак, Подколзин) – 44:05     4:2 Кемпе (Копитар) – 46:46     5:2 Копитар (Фиала, Кемпе) – 49:07 (pp)     6:2 Кемпе (Кузьменко, Копитар) – 51:09    

Статус первой звезды матча получил нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе, набравший четыре очка — на его счету дубль и два результативных паса. Второй звездой также с четырьмя очками стал словенский ветеран «Кингз» Анже Копитар, который записал в свой актив гол и ассистентский хет-трик.

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