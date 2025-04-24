Андрей Кузьменко признан третьей звездой матча Кубка Стэнли «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Андрей Кузьменко был признан экспертами НХЛ третьей звездой второго матча серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (6:2), который завершился в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) в ночь с 23 на 24 апреля мск. На счету Кузьменко в этой игре два очка — заброшенная шайба и результативный пас.

Статус первой звезды матча получил нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе, набравший четыре очка — на его счету дубль и два результативных паса. Второй звездой также с четырьмя очками стал словенский ветеран «Кингз» Анже Копитар, который записал в свой актив гол и ассистентский хет-трик.