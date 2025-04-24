Александр Овечкин приблизился к Павлу Дацюку по количеству проведённых игр в плей-офф НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл свой 153-й матч в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреалем» (3:1) и приблизился к экс-игроку «Детройт Ред Уингз» Павлу Дацюку по этому показателю.

Дацюк провёл в плей-офф НХЛ 157 встреч. Лидером среди россиян по количеству сыгранных матчей в плей-офф НХЛ является экс-форвард лиги Сергей Фёдоров, на счету которого 183 игры. Второе место по этому показателю занимает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, в активе которого 177 проведённых встреч. На третьей строчке располагается экс-защитник «Даллас Старз» Сергей Зубов, на счету которого 164 матча.

Напомним, «Вашингтон» ведёт в серии с «Монреалем» со счётом 2-0.