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Александр Овечкин приблизился к Павлу Дацюку по количеству проведённых игр в плей-офф НХЛ

Александр Овечкин приблизился к Павлу Дацюку по количеству проведённых игр в плей-офф НХЛ
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл свой 153-й матч в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреалем» (3:1) и приблизился к экс-игроку «Детройт Ред Уингз» Павлу Дацюку по этому показателю.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дворак (Андерсон, Галлахер) – 21:16     1:1 Макмайкл (Рэддиш) – 23:47     2:1 Строум (Бовиллье, Леонард) – 24:47     3:1 Макмайкл (Дюбуа, Уилсон) – 59:58    

Дацюк провёл в плей-офф НХЛ 157 встреч. Лидером среди россиян по количеству сыгранных матчей в плей-офф НХЛ является экс-форвард лиги Сергей Фёдоров, на счету которого 183 игры. Второе место по этому показателю занимает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, в активе которого 177 проведённых встреч. На третьей строчке располагается экс-защитник «Даллас Старз» Сергей Зубов, на счету которого 164 матча.

Напомним, «Вашингтон» ведёт в серии с «Монреалем» со счётом 2-0.

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