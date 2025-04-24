Подколзин получил дисциплинарный штраф за удар клюшкой Андрея Кузьменко

Утром 24 апреля завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

На 55-й минуте матча при счёте 2:6 российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин получил 10-минутный дисциплинарный штраф. Россиянин вышел на площадку и принялся бить клюшкой первых попавшихся игроков «Кингз». Сначала Подколзин ударил клюшкой Куинтона Байфилда, а через пару секунд досталось и соотечественнику Андрею Кузьменко.

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«Лос-Анджелес» ведёт в серии со счётом 2-0. Третий матч серии пройдёт 26 апреля в Эдмонтоне.