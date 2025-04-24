Кемпе стал лидером гонки бомбардиров Кубка Стэнли, Капризов и Кузьменко — в топ-5
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Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе набрал семь очков (3+4) в двух матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли и единолично возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ по итогам игрового дня с 23 на 24 апреля мск. Во второй встрече серии с «Эдмонтон Ойлерз» (6:2) Кемпе записал на свой счёт четыре очка, оформив снайперский и ассистентский дубли.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кларк (Фёгеле, Дано) – 08:44 (pp) 2:0 Байфилд (Гавриков, Фёгеле) – 24:14 3:0 Кузьменко (Кемпе, Копитар) – 30:37 (pp) 3:1 Драйзайтль (Клингберг) – 33:54 3:2 Арвидссон (Кулак, Подколзин) – 44:05 4:2 Кемпе (Копитар) – 46:46 5:2 Копитар (Фиала, Кемпе) – 49:07 (pp) 6:2 Кемпе (Кузьменко, Копитар) – 51:09
Места со второго по пятое делят сразу четыре хоккеиста, набравшие в двух играх по пять очков — это российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (2+3), соотечественник Капризова и одноклубник Кемпе Андрей Кузьменко (2+3), Марк Шайфли из «Виннипег Джетс» (2+3) и 37-летний капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар.
Видео: Овечкин и Капризов вместе посетили суши-бар
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