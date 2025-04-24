Кемпе стал лидером гонки бомбардиров Кубка Стэнли, Капризов и Кузьменко — в топ-5

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе набрал семь очков (3+4) в двух матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли и единолично возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ по итогам игрового дня с 23 на 24 апреля мск. Во второй встрече серии с «Эдмонтон Ойлерз» (6:2) Кемпе записал на свой счёт четыре очка, оформив снайперский и ассистентский дубли.

Места со второго по пятое делят сразу четыре хоккеиста, набравшие в двух играх по пять очков — это российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (2+3), соотечественник Капризова и одноклубник Кемпе Андрей Кузьменко (2+3), Марк Шайфли из «Виннипег Джетс» (2+3) и 37-летний капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар.

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