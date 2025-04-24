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Главный тренер «Вашингтона» отметил игру вратаря Томпсона в победном матче с «Монреалем»

Главный тренер «Вашингтона» отметил игру вратаря Томпсона в победном матче с «Монреалем»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери отметил игру вратаря Логана Томпсона в победном матче с «Монреаль Канадиенс» (3:1). Голкипер пропустил одну шайбу, отразив 25 бросков, и был признан первой звездой матча.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дворак (Андерсон, Галлахер) – 21:16     1:1 Макмайкл (Рэддиш) – 23:47     2:1 Строум (Бовиллье, Леонард) – 24:47     3:1 Макмайкл (Дюбуа, Уилсон) – 59:58    

«Это был Томпсон, которого мы видели в первой половине сезона, когда можно было почувствовать его уверенность. Можно было почувствовать, как с каждым сейвом нарастает энергия. Казалось, что он просто становился всё больше и больше. Соперник предоставил ему много работы. Он сделал несколько важнейших сейвов в третьем периоде, чтобы удержать нас впереди в счёте», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

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