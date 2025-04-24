«Отличное приобретение и настоящая угроза». Кемпе высоко оценил игру Кузьменко за «Кингз»

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе высказался об игре российского форварда Андрея Кузьменко. Россиянин пришёл в команду в дедлайн и за 24 матча набрал 22 (7+15) очка с учётом плей-офф.

«Он отлично играет с того момента, как пришёл сюда. Сложно приходить в дедлайн в совершенно новую систему с абсолютно другими игроками. Но он делает отличную работу. Он постоянно общается с нами, хочет обучиться этой системе так быстро, как это возможно. Спрашивает, что он может улучшить, что мы можем улучшить. Это помогает и нам тоже.

В последнее время дела у нас идут хорошо, и он тоже очень помог нам в этом. В большинстве в том числе, это настоящая угроза. Он хорошо открывается для меня, для Кевина [Фиалы], для всех. Это отличное приобретение, я очень рад играть с ним», — цитирует Кемпе пресс-служба клуба.