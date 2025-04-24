Вратарь «Вашингтона» Томпсон оценил победу над «Монреалем» во втором матче серии

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон оценил победу над «Монреаль Канадиенс» во втором матче серии со счётом 3:1. Голкипер пропустил одну шайбу, отразив 25 бросков, и был признан первой звездой матча.
«Мы знали, что они выйдут заряженными в третьем периоде так же, как и в прошлой игре. Легко войти в игру, когда делаешь много сейвов, я определённо держал тонус. Всё может легко качнуться в другую сторону, если в паре голевых моментов ты будешь бороться до конца», — цитирует Томпсона пресс-служба клуба.
Голкипер отметился потрясающим сейвом в третьем периоде при счёте 2:1. Томпсон стал четвёртым вратарём, выигравшим каждую из своих первых двух игр плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз». Ранее это делали только Пит Питерс (3 победы в 1986 году), Михал Нойвирт (2 победы в 2011 году) и Боб Мейсон (2 победы в 1987 году).
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