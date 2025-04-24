Сан-Луи оценил поражения «Монреаля» в первых двух матчах серии с «Вашингтоном»

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи оценил поражения в первых двух матчах серии с «Вашингтон Кэпиталз».

«Это были две игры, в которых вы не можете купить этот опыт для наших игроков. Мы боролись, были моменты, которые нам мешали, и они стоили нам игры. Но команда не сдаётся, у нас было много голевых шансов в третьем периоде, чтобы повторить то, что произошло в прошлой игре, и перейти в овертайм», — цитирует Сан-Луи пресс-служба клуба.

«Вашингтон» ведёт в серии со счётом 2-0. Третий матч серии пройдёт на домашней площадке «Монреаля». Встреча состоится в ночь на 26 апреля и начнётся в 2:00 мск.