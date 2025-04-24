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Ремпал рассказал, что говорили в «Салавате», когда проигрывали 1-3 в серии со «Спартаком»

Ремпал рассказал, что говорили в «Салавате», когда проигрывали 1-3 в серии со «Спартаком»
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Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал рассказал, что говорили в команде, когда уфимцы проигрывали 1-3 в серии со «Спартаком». В итоге «Салават Юлаев» выиграл три матча кряду и вышел в 1/2 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ремпал (Хмелевски) – 17:37 (5x4)     2:0 Ефремов (Сучков) – 34:02 (5x5)     2:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 39:38 (5x5)     2:2 Орлов (Голдобин) – 50:04 (5x5)     3:2 Василевский (Хмелевски, Алалыкин) – 55:55 (5x5)    

— Когда счёт в серии был 1-3, как вас мотивировали на камбэк?
— Мы чувствовали, что должны были выиграть второй матч здесь и тогда это была бы совершенно другая серия. Теперь они выиграли, они ведут в серии — 3-1. Но что есть, то есть. Мы просто перестроились как команда и смогли это сделать.

— Кого бы хотели видеть в соперниках по следующему раунду?
— Без разницы, я просто жду этой серии.

— Какие слова звучали здесь, в раздевалке, от главного тренера Виктора Козлова, от ваших одноклубников, от вас?
— Просто верить, что мы можем сделать это. Продолжать работать, от игры к игре. Мы в трёх последних матчах стояли на грани вылета, но в итоге выиграли, — сказал Ремпал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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