Ремпал рассказал, что говорили в «Салавате», когда проигрывали 1-3 в серии со «Спартаком»

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал рассказал, что говорили в команде, когда уфимцы проигрывали 1-3 в серии со «Спартаком». В итоге «Салават Юлаев» выиграл три матча кряду и вышел в 1/2 финала Кубка Гагарина.
— Когда счёт в серии был 1-3, как вас мотивировали на камбэк?
— Мы чувствовали, что должны были выиграть второй матч здесь и тогда это была бы совершенно другая серия. Теперь они выиграли, они ведут в серии — 3-1. Но что есть, то есть. Мы просто перестроились как команда и смогли это сделать.
— Кого бы хотели видеть в соперниках по следующему раунду?
— Без разницы, я просто жду этой серии.
— Какие слова звучали здесь, в раздевалке, от главного тренера Виктора Козлова, от ваших одноклубников, от вас?
— Просто верить, что мы можем сделать это. Продолжать работать, от игры к игре. Мы в трёх последних матчах стояли на грани вылета, но в итоге выиграли, — сказал Ремпал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
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