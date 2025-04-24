«Эдмонтон» выиграл лишь 5 из 19 матчей в плей-офф НХЛ, когда Макдэвид не набирал очков
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Утром 24 апреля завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кларк (Фёгеле, Дано) – 08:44 (pp) 2:0 Байфилд (Гавриков, Фёгеле) – 24:14 3:0 Кузьменко (Кемпе, Копитар) – 30:37 (pp) 3:1 Драйзайтль (Клингберг) – 33:54 3:2 Арвидссон (Кулак, Подколзин) – 44:05 4:2 Кемпе (Копитар) – 46:46 5:2 Копитар (Фиала, Кемпе) – 49:07 (pp) 6:2 Кемпе (Кузьменко, Копитар) – 51:09
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не смог отметиться результативными баллами. «Ойлерз» выиграли лишь 5 из 19 матчей в плей-офф НХЛ, когда Макдэвид не набирал очков. В первом матче серии канадский нападающий «Эдмонтона» отметился голом и тремя результативными передачами.
«Лос-Анджелес» ведёт в серии со счётом 2-0. Третий матч серии пройдёт 26 апреля в Эдмонтоне.
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