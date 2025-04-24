«Эдмонтон» выиграл лишь 5 из 19 матчей в плей-офф НХЛ, когда Макдэвид не набирал очков

Утром 24 апреля завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не смог отметиться результативными баллами. «Ойлерз» выиграли лишь 5 из 19 матчей в плей-офф НХЛ, когда Макдэвид не набирал очков. В первом матче серии канадский нападающий «Эдмонтона» отметился голом и тремя результативными передачами.

«Лос-Анджелес» ведёт в серии со счётом 2-0. Третий матч серии пройдёт 26 апреля в Эдмонтоне.