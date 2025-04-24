Канадский нападающий назвал главную причину успешной игры «Салавата» дома в плей-офф

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал назвал главную причину успешной игры уфимского клуба в домашних матчах текущего плей-офф КХЛ. В восьми домашних встречах нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина «Салават Юлаев» потерпел лишь одно поражение.

— «Салават» выиграл почти каждый домашний матч в этом плей-офф. В чём ваш секрет?

— Болельщики, просто болельщики! Мы расцветаем благодаря болельщикам, мы любим играть ради них. Они такие громкие, всегда заряжены. Они дарят нам свою энергию, — сказал Ремпал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В 1/2 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» встретится с «Локомотивом». Серия начнётся 27 апреля.