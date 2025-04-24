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Канадский нападающий назвал главную причину успешной игры «Салавата» дома в плей-офф

Канадский нападающий назвал главную причину успешной игры «Салавата» дома в плей-офф
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Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал назвал главную причину успешной игры уфимского клуба в домашних матчах текущего плей-офф КХЛ. В восьми домашних встречах нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина «Салават Юлаев» потерпел лишь одно поражение.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ремпал (Хмелевски) – 17:37 (5x4)     2:0 Ефремов (Сучков) – 34:02 (5x5)     2:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 39:38 (5x5)     2:2 Орлов (Голдобин) – 50:04 (5x5)     3:2 Василевский (Хмелевски, Алалыкин) – 55:55 (5x5)    

— «Салават» выиграл почти каждый домашний матч в этом плей-офф. В чём ваш секрет?
— Болельщики, просто болельщики! Мы расцветаем благодаря болельщикам, мы любим играть ради них. Они такие громкие, всегда заряжены. Они дарят нам свою энергию, — сказал Ремпал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В 1/2 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» встретится с «Локомотивом». Серия начнётся 27 апреля.

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