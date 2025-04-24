«Металлург» расторг контракт c помощником главного тренера Алексеем Симаковым

«Металлург» и помощник главного тренера Алексей Симаков по обоюдному соглашению сторон расторгли контракт, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Алексей Симаков стал помощником главного тренера «Металлурга» в январе 2025 года. В задачи специалиста входила помощь Юрию Трубачёву в работе над большинством. До «Металлурга» Алексей Симаков был ассистентом главного тренера в «Горняке» (ВХЛ) и главным тренером в «Авто» (МХЛ).

Главным тренером «Металлурга» является Андрей Разин. В текущем сезоне магнитогорский клуб в первом раунде Кубка Гагарина уступил омскому «Авангарду» в серии из шести матчей.