«Это было невероятно». Ландеског поделился эмоциями от первого матча в НХЛ с 2022 года

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског оценил своё возвращение после травмы колена. Шведский форвард не выходил на лёд в матче НХЛ с июня 2022 года, когда его команда завоевала Кубок Стэнли. Из-за проблем со здоровьем Ландеског не играл в лиге на протяжении 1032 дней.
«Многие, вероятно, думали, что я всё это время лгал, заявляя, что ещё буду играть в хоккей. Это просто даёт представление о том, как много времени прошло с того момента. Последние три года были временами трудными. Было невероятно вернуться и почувствовать любовь фанатов.
Я чувствовал себя довольно хорошо в плане скорости и физического самочувствия. Было здорово наконец-то вернуться на лёд, но в плане игры есть области, которые ещё нужно улучшить. Это был очень особенный вечер, независимо от результата, и я уже с нетерпением жду следующий матч», — цитирует Ландескога пресс-служба клуба.
- 24 апреля 2025
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