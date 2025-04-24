«Это было невероятно». Ландеског поделился эмоциями от первого матча в НХЛ с 2022 года

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског оценил своё возвращение после травмы колена. Шведский форвард не выходил на лёд в матче НХЛ с июня 2022 года, когда его команда завоевала Кубок Стэнли. Из-за проблем со здоровьем Ландеског не играл в лиге на протяжении 1032 дней.

«Многие, вероятно, думали, что я всё это время лгал, заявляя, что ещё буду играть в хоккей. Это просто даёт представление о том, как много времени прошло с того момента. Последние три года были временами трудными. Было невероятно вернуться и почувствовать любовь фанатов.

Я чувствовал себя довольно хорошо в плане скорости и физического самочувствия. Было здорово наконец-то вернуться на лёд, но в плане игры есть области, которые ещё нужно улучшить. Это был очень особенный вечер, независимо от результата, и я уже с нетерпением жду следующий матч», — цитирует Ландескога пресс-служба клуба.