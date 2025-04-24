Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это было невероятно». Ландеског поделился эмоциями от первого матча в НХЛ с 2022 года

«Это было невероятно». Ландеског поделился эмоциями от первого матча в НХЛ с 2022 года
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског оценил своё возвращение после травмы колена. Шведский форвард не выходил на лёд в матче НХЛ с июня 2022 года, когда его команда завоевала Кубок Стэнли. Из-за проблем со здоровьем Ландеског не играл в лиге на протяжении 1032 дней.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ничушкин (Жирар, Малински) – 08:09     1:1 Бенн (Харли, Гранлунд) – 49:18 (pp)     1:2 Сегин (Марчмент, Рантанен) – 65:31    

«Многие, вероятно, думали, что я всё это время лгал, заявляя, что ещё буду играть в хоккей. Это просто даёт представление о том, как много времени прошло с того момента. Последние три года были временами трудными. Было невероятно вернуться и почувствовать любовь фанатов.

Я чувствовал себя довольно хорошо в плане скорости и физического самочувствия. Было здорово наконец-то вернуться на лёд, но в плане игры есть области, которые ещё нужно улучшить. Это был очень особенный вечер, независимо от результата, и я уже с нетерпением жду следующий матч», — цитирует Ландескога пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Ландеског вернулся в НХЛ спустя 1000+ дней. Четвёртый результат для ветеранов лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android