Беднар — о долгожданном возвращении Ландескога: я очень доволен его игрой

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар оценил игру капитана команды Габриэля Ландескога в третьем матче серии с «Даллас Старз» (1:2 ОТ). Шведский форвард сыграл свой первый матч в НХЛ с 2022 года после тяжёлой травмы колена.

«Он, безусловно, помогает нам, особенно когда играет так, как сегодня. Я очень доволен его игрой. Он играл в силовой хоккей и выглядел хорошо», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Шведский форвард провёл на площадке 13 минут и 16 секунд, став лидером «Колорадо» по числу силовых приёмов в матче (6). Ландеског не сумел отметиться результативными баллами. Четвёртый матч серии пройдёт в ночь на 27 апреля.