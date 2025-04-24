Беднар — о долгожданном возвращении Ландескога: я очень доволен его игрой
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар оценил игру капитана команды Габриэля Ландескога в третьем матче серии с «Даллас Старз» (1:2 ОТ). Шведский форвард сыграл свой первый матч в НХЛ с 2022 года после тяжёлой травмы колена.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ничушкин (Жирар, Малински) – 08:09 1:1 Бенн (Харли, Гранлунд) – 49:18 (pp) 1:2 Сегин (Марчмент, Рантанен) – 65:31
«Он, безусловно, помогает нам, особенно когда играет так, как сегодня. Я очень доволен его игрой. Он играл в силовой хоккей и выглядел хорошо», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.
Шведский форвард провёл на площадке 13 минут и 16 секунд, став лидером «Колорадо» по числу силовых приёмов в матче (6). Ландеског не сумел отметиться результативными баллами. Четвёртый матч серии пройдёт в ночь на 27 апреля.
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