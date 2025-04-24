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«Паралимпийцев очень вдохновил результат Овечкина». Глава ПКР — о рекорде по голам в НХЛ

«Паралимпийцев очень вдохновил результат Овечкина». Глава ПКР — о рекорде по голам в НХЛ
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал о влиянии рекорда Александра Овечкина по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ на спортсменов с ограниченными возможностями.

«Наших ребят-паралимпийцев очень вдохновил результат Овечкина, у нас установились хорошие контакты и крепкие связи. Александр стал одним из первых, кто поддержал наших паралимпийцев после их несправедливого отстранения от участия в зимних Играх в Пекине. Букмекерская компания организовала матч звёзд хоккея и следж-хоккея и выделила 54 млн рублей призовых нашим спортсменам. Александр Овечкин вместе с Алексеем Касатоновым, Александром Якушевым, Алексеем Жамновым и другими великими хоккеистами провели товарищеский матч со следж-хоккеистами. Эта встреча надолго осталась в памяти ребят. Конечно, наши спортсмены болеют и переживают за выступления Овечкина на международной арене», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Напомним, 6 апреля Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. В регулярных чемпионатах на счету Александра 897 голов в 1491 встрече.

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