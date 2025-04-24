Шелдон Ремпал рассказал, как на «Салават» повлияло отсутствие травмированного Джоша Ливо

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал рассказал, как на команду повлияло отсутствие травмированного нападающего Джоша Ливо. Лучший бомбардир и снайпер регулярного чемпионата пропустил два последних матча серии со «Спартаком».

— «Салавату» пришлось сыграть два матча без Джоша Ливо. В чём разница между игрой с ним и без него?

— Очевидно, ребятам пришлось проявить себя, выйти на первый план. Джош играет важную роль для нашей команды. Парни прибавили, заменили его и сыграли великолепно. Просто нужно прикладывать немного больше усилий [без Ливо], — сказал Ремпал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.