Шелдон Ремпал рассказал, как на «Салават» повлияло отсутствие травмированного Джоша Ливо
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Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал рассказал, как на команду повлияло отсутствие травмированного нападающего Джоша Ливо. Лучший бомбардир и снайпер регулярного чемпионата пропустил два последних матча серии со «Спартаком».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ремпал (Хмелевски) – 17:37 (5x4) 2:0 Ефремов (Сучков) – 34:02 (5x5) 2:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 39:38 (5x5) 2:2 Орлов (Голдобин) – 50:04 (5x5) 3:2 Василевский (Хмелевски, Алалыкин) – 55:55 (5x5)
— «Салавату» пришлось сыграть два матча без Джоша Ливо. В чём разница между игрой с ним и без него?
— Очевидно, ребятам пришлось проявить себя, выйти на первый план. Джош играет важную роль для нашей команды. Парни прибавили, заменили его и сыграли великолепно. Просто нужно прикладывать немного больше усилий [без Ливо], — сказал Ремпал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
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