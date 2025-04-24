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Лидеры ХК «Ак Барс» посетили первый матч УНИКСа в плей-офф Единой лиги

Лидеры ХК «Ак Барс» посетили первый матч УНИКСа в плей-офф Единой лиги
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32-летний чешский нападающий и капитан клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» Дмитрий Яшкин и голкипер Амир Мифтахов посетили первый матч казанской баскетбольной команды УНИКС в плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 с «Автодором». Казанские игроки одержали крупную победу со счётом 99:70.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
99 : 70
Автодор
Саратов
УНИКС: Рейнольдс - 25, Акун-Пёрселл - 15, Найт - 11, Кин - 10, Хиллиард - 7, Лопатин - 7, Беленицкий - 6, Бако - 6, Комолов - 5, Д. Кулагин - 5, Торопов - 2, Илюк
Автодор: Агада - 21, Кантер - 14, Беслач - 12, Кроуфорд - 6, Мэннинг - 5, Клименко - 4, Пранаускис - 3, Джонс - 2, Петенев - 2, Сычков - 1, Наумов, Халдеев

«Ребята, благодарим вас за поддержку и всегда с радостью ждём на матчах УНИКСа!» — написала пресс-служба команды Единой лиги в телеграм-канале.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал американский центровой Джален Рейнольдс, набравший 25 очков. Ещё 15 очков набрал его соотечественник, лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл.

ХК «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина на стадии 1/4 финала, уступив московскому «Динамо» 2-4.

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