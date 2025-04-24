Лидеры ХК «Ак Барс» посетили первый матч УНИКСа в плей-офф Единой лиги

32-летний чешский нападающий и капитан клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» Дмитрий Яшкин и голкипер Амир Мифтахов посетили первый матч казанской баскетбольной команды УНИКС в плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 с «Автодором». Казанские игроки одержали крупную победу со счётом 99:70.

«Ребята, благодарим вас за поддержку и всегда с радостью ждём на матчах УНИКСа!» — написала пресс-служба команды Единой лиги в телеграм-канале.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал американский центровой Джален Рейнольдс, набравший 25 очков. Ещё 15 очков набрал его соотечественник, лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл.

ХК «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина на стадии 1/4 финала, уступив московскому «Динамо» 2-4.