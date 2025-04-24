Гендиректор минского «Динамо»: приложим все усилия, чтобы сделать следующий сезон ещё ярче

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий подвёл итоги сезона для своей команды, проигравшей серию 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 челябинскому «Трактору» (1-4).

«Сезон рекордов, много достижений, потрясающие эмоции. 17 лет ожидания — и мы наконец преодолели отметку первого раунда. Спасибо большое болельщикам. Приложим все усилия, чтобы сделать следующий сезон ещё ярче, ещё громче и результативнее.

Сейчас есть костяк из 70% команды на следующий сезон, и это отлично. У ребят есть действующие контракты. Мы стараемся доносить до молодых ребят правильные вещи. Открыты для общения, ко всем честное и справедливое отношение. Если парни показывают результат, они получают и доверие, и игровое время», — цитирует Каркоцкого пресс-служба минского клуба.