Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор минского «Динамо»: приложим все усилия, чтобы сделать следующий сезон ещё ярче

Гендиректор минского «Динамо»: приложим все усилия, чтобы сделать следующий сезон ещё ярче
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий подвёл итоги сезона для своей команды, проигравшей серию 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 челябинскому «Трактору» (1-4).

«Сезон рекордов, много достижений, потрясающие эмоции. 17 лет ожидания — и мы наконец преодолели отметку первого раунда. Спасибо большое болельщикам. Приложим все усилия, чтобы сделать следующий сезон ещё ярче, ещё громче и результативнее.

Сейчас есть костяк из 70% команды на следующий сезон, и это отлично. У ребят есть действующие контракты. Мы стараемся доносить до молодых ребят правильные вещи. Открыты для общения, ко всем честное и справедливое отношение. Если парни показывают результат, они получают и доверие, и игровое время», — цитирует Каркоцкого пресс-служба минского клуба.

Материалы по теме
Гендиректор минского «Динамо»: написали самую славную страницу в историю клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android