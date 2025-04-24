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«Не сравнить такое событие ни с чем». Каркоцкий — о Лукашенко на тренировке «Динамо» Минск

«Не сравнить такое событие ни с чем». Каркоцкий — о Лукашенко на тренировке «Динамо» Минск
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Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий оценил приезд президента Беларуси Александра Лукашенко на тренировку команды во время плей-офф КХЛ.

«Не сравнить такое событие ни с чем. Когда человек такой величины и такого масштаба показывает своё неравнодушие и сопереживание, это дорогого стоит. Думаю, что все игроки запомнят эту тренировку на всю жизнь. Ещё раз от лица всего коллектива огромное спасибо!» — цитирует Каркоцкого пресс-служба минского клуба.

В первом раунде плей-офф минское «Динамо» в шести матчах обыграло ЦСКА. Во втором раунде Кубка Гагарина минчане в пяти матчах уступили «Трактору».

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