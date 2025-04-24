Квартальнов: хочу остаться в минском «Динамо», у нас хороший тренерский штаб

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги сезона в исполнении белорусской команды.

«Хочется стать «большой командой». Можно сказать, что уже стали. Развитие молодых ребят дало свои плоды. Буква «Д» для ребят значит очень многое. Они всю жизнь хотели играть за главный клуб страны, это видно и чувствуется.

Хочу остаться здесь, в «Динамо», есть ряд организационных моментов, которые мы ещё обсудим с генеральным директором. У нас хороший тренерский штаб», — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.

Квартальнов возглавляет минское «Динамо» на протяжении двух сезонов. Команда дважды выходила в плей-офф.