Канадский нападающий ответил на вопрос, чувствует ли себя лидером «Салавата Юлаева»

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал ответил на вопрос, чувствует ли он себя лидером команды.

— Вы сделали много важных вещей для «Салавата», забили несколько важных голов. Вы чувствуете себя лидером команды?

— Конечно! Я просто хочу выходить на лёд и выполнять свою работу. Быть лучшей версией себя, — сказал Ремпал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Ремпал является лучшим бомбардиром и снайпером «Салавата Юлаева» в текущем плей-офф. Канадский форвард в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина провёл 14 матчей, в которых набрал 18 очков — забросил восемь шайб и отдал 10 результативных передач.