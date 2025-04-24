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Канадский нападающий ответил на вопрос, чувствует ли себя лидером «Салавата Юлаева»

Канадский нападающий ответил на вопрос, чувствует ли себя лидером «Салавата Юлаева»
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Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал ответил на вопрос, чувствует ли он себя лидером команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ремпал (Хмелевски) – 17:37 (5x4)     2:0 Ефремов (Сучков) – 34:02 (5x5)     2:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 39:38 (5x5)     2:2 Орлов (Голдобин) – 50:04 (5x5)     3:2 Василевский (Хмелевски, Алалыкин) – 55:55 (5x5)    

— Вы сделали много важных вещей для «Салавата», забили несколько важных голов. Вы чувствуете себя лидером команды?
— Конечно! Я просто хочу выходить на лёд и выполнять свою работу. Быть лучшей версией себя, — сказал Ремпал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Ремпал является лучшим бомбардиром и снайпером «Салавата Юлаева» в текущем плей-офф. Канадский форвард в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина провёл 14 матчей, в которых набрал 18 очков — забросил восемь шайб и отдал 10 результативных передач.

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