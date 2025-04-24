Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Шок». Защитник ХК ЦСКА отреагировал на новость о своей положительной допинг-пробе

«Шок». Защитник ХК ЦСКА отреагировал на новость о своей положительной допинг-пробе
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Никита Седов прокомментировал информацию о своём положительном допинг-тесте на мельдоний.

«От себя хочу заявить, что я всегда ответственно подходил и подхожу к любимому делу: к питанию, к восстановлению, к тренировочному процессу и, естественно, к соблюдению антидопинговых правил. Новость о положительной пробе — для меня шок. Безусловно, я никогда не принимал и даже не думал принимать мельдоний, который давно запрещён в спорте, о чём знают многие.

Я буду отстаивать свою позицию. На данный момент прилагаю все усилия, чтобы установить, как это могло попасть в организм. Благодарю всех за поддержку. Надеюсь, в скором времени снова смогу вернуться к любимому делу», — написал Седов в соцсети.

Напомним, ранее в пробе форварда ЦСКА Владислава Каменева также был обнаружен мельдоний.

Материалы по теме
Форвард ЦСКА Владислав Каменев впервые прокомментировал ситуацию с допингом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android