«Нужно было дожимать при 3-1 в серии». Защитник «Спартака» — о поражении от «Салавата»

Защитник «Спартака» Егор Зайцев прокомментировал поражени в серии с уфимским «Салаватом Юлаевым», в семи матчах. По ходу серии красно-белые вели со счётом 3-1.

– При счете в серии 3:1 почему не удалось сделать один шаг, чтобы закончить её и выйти в полуфинал?

– Сами себе преградили путь к следующему раунду. Допустили ошибки, поплатились. Надеюсь, что этот плей-офф станет для всех нас опытом, хоть и горьким, но опытом для следующего сезона. Потому что команды чемпионские редко делаются за один сезон, это путь, наша команда его проходит, и, надеюсь, что в следующем году уже будет гораздо опытнее и более готовой к таким серьезным проверкам.

– Если говорить в целом по серии, какой был ключевой момент?

– Я думаю, наверное, пятый матч, когда мы повели 3:1 в серии, приехали сюда и нужно было дожимать, додавливать психологически, физически, эмоционально соперника. Они тоже были расстроены, подавлены, надо было этим пользоваться, но мы не воспользовались, в овертайме пропустили быстрый не совсем хороший гол, дали сопернику вернуться в серию, — цитирует Зайцева «Молодёжная газета».