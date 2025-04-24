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«Нужно было дожимать при 3-1 в серии». Защитник «Спартака» — о поражении от «Салавата»

«Нужно было дожимать при 3-1 в серии». Защитник «Спартака» — о поражении от «Салавата»
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Защитник «Спартака» Егор Зайцев прокомментировал поражени в серии с уфимским «Салаватом Юлаевым», в семи матчах. По ходу серии красно-белые вели со счётом 3-1.

– При счете в серии 3:1 почему не удалось сделать один шаг, чтобы закончить её и выйти в полуфинал?
– Сами себе преградили путь к следующему раунду. Допустили ошибки, поплатились. Надеюсь, что этот плей-офф станет для всех нас опытом, хоть и горьким, но опытом для следующего сезона. Потому что команды чемпионские редко делаются за один сезон, это путь, наша команда его проходит, и, надеюсь, что в следующем году уже будет гораздо опытнее и более готовой к таким серьезным проверкам.

– Если говорить в целом по серии, какой был ключевой момент?
– Я думаю, наверное, пятый матч, когда мы повели 3:1 в серии, приехали сюда и нужно было дожимать, додавливать психологически, физически, эмоционально соперника. Они тоже были расстроены, подавлены, надо было этим пользоваться, но мы не воспользовались, в овертайме пропустили быстрый не совсем хороший гол, дали сопернику вернуться в серию, — цитирует Зайцева «Молодёжная газета».

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