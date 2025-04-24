Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 24 апреля
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Сегодня, 24 апреля, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 18-й тур
24 апреля 2025, четверг. 10:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 18-й тур
24 апреля 2025, четверг. 10:50 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 6
Динамо Мн
Минск
1:0 Данияр – 00:40 1:1 Лукашевич – 01:29 1:2 Лисовец – 02:00 (3x3) 1:3 Бучкин (Лукашевич) – 05:48 (3x3) 2:3 Корчагин (Касенов) – 08:22 (3x3) 2:4 Жихарев – 11:15 (3x3) 2:5 Лукашевич (Серафимович) – 12:25 (3x3) 2:6 Лисовец (Слыш ) – 19:12 (3x3) 3:6 Рахманов – 20:21 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 18-й тур
24 апреля 2025, четверг. 11:40 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 6
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Зырянов (Самсонов) – 01:15 (3x3) 1:1 Варфоломеев (Шмелёв) – 02:15 (3x3) 1:2 Кривченков (Гриценко) – 04:30 (3x3) 2:2 Марченков (Шмелёв) – 06:17 (3x3) 3:2 Гончар (Марченков) – 12:40 (3x3) 4:2 Гончар (Полукаров) – 13:59 (3x3) 4:3 Елизаров (Зырянов) – 16:50 (3x3) 4:4 Михалёв – 17:21 4:5 Михалёв – 17:47 5:5 Полукаров (Шмелёв) – 20:05 (3x3) 5:6 Гриценко (Кривченков) – 20:25 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 18-й тур
24 апреля 2025, четверг. 12:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 6
Динамо Мн
Минск
1:0 Варфоломеев – 03:13 1:1 Бучкин (Устиненко) – 03:55 (3x3) 1:2 Лоновенко (Устиненко) – 04:18 (3x3) 1:3 Лукашевич (Бучкин) – 06:33 (3x3) 2:3 Варфоломеев (Шмелёв) – 07:23 (3x3) 3:3 Гончар (Марченков) – 09:53 (3x3) 4:3 Шмелёв – 13:37 (3x3) 4:4 Серафимович (Лисовец) – 14:31 (3x3) 4:5 Лисовец (Лоновенко) – 16:11 (3x3) 4:6 Серафимович (Бучкин) – 17:31 (3x3) 5:6 Олейников – 20:53
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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