«Понимали, что нам это по силам». Форвард «Салавата» о трёх победах подряд над «Спартаком»

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян поделился эмоциями от победы в седьмом матче серии со «Спартаком» (3:2). Уфимский клуб в 1/2 финала Кубка Гагарина сыграет с ярославским «Локомотивом».

– Большие эмоции, но стараемся тоже сильно не радоваться, потому что понимаем, что много работы ещё впереди. Полпути только, два раунда только прошли. Но сегодня мы порадуемся, конечно.

– В вашей практике было такое, что ваша команда отыгрывалась с 1-3?

– На профессиональном уровне нет.

– За счёт чего удалось отыграться?

– Если честно, мы понимали, что нам по силам. Мы уважаем соперника, у них хорошая команда, парни тоже старались, бились, так что это была интересная серия для всех болельщиков. Посмотрите, 12 тысяч болельщиков, Москва, Уфа, это вообще здорово, — цитирует Яна «Молодёжная газета».