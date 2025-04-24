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«Понимали, что нам это по силам». Форвард «Салавата» о трёх победах подряд над «Спартаком»

«Понимали, что нам это по силам». Форвард «Салавата» о трёх победах подряд над «Спартаком»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян поделился эмоциями от победы в седьмом матче серии со «Спартаком» (3:2). Уфимский клуб в 1/2 финала Кубка Гагарина сыграет с ярославским «Локомотивом».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ремпал (Хмелевски) – 17:37 (5x4)     2:0 Ефремов (Сучков) – 34:02 (5x5)     2:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 39:38 (5x5)     2:2 Орлов (Голдобин) – 50:04 (5x5)     3:2 Василевский (Хмелевски, Алалыкин) – 55:55 (5x5)    

– Большие эмоции, но стараемся тоже сильно не радоваться, потому что понимаем, что много работы ещё впереди. Полпути только, два раунда только прошли. Но сегодня мы порадуемся, конечно.

– В вашей практике было такое, что ваша команда отыгрывалась с 1-3?
– На профессиональном уровне нет.

– За счёт чего удалось отыграться?
– Если честно, мы понимали, что нам по силам. Мы уважаем соперника, у них хорошая команда, парни тоже старались, бились, так что это была интересная серия для всех болельщиков. Посмотрите, 12 тысяч болельщиков, Москва, Уфа, это вообще здорово, — цитирует Яна «Молодёжная газета».

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