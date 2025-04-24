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«Северсталь» продлила контракт с защитником Янни Калдисом

«Северсталь» продлила контракт с защитником Янни Калдисом
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«Северсталь» продлила контракт с защитником Янни Калдисом. Как сообщает пресс-служба череповецкого клуба, соглашение рассчитано сроком на два сезона.

Защитник провёл в прошлом сезоне 65 матчей (60 в регулярке и пять в плей-офф), в которых набрал 23 очка — забросил три шайбы и отдал 20 результативных передач с показателем полезности «+1». «Северсталь» завершила текущий сезон поражением в первом раунде плей-офф от «Спартака» в серии из пяти матчей.

Всего в Континентальной хоккейной лиге 29-летний игрок обороны провёл 127 матчей, в которых набрал 47 очков — забросил 10 шайб и отдал 37 результативных передач.

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