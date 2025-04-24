Бенуа Гру высказался о предстоящем сопернике по полуфиналу московском «Динамо»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о предстоящем сопернике по 1/2 финала Кубка Гагарина московском «Динамо».

— Московское «Динамо» — очень хорошая команда. Как мы и видели во вчерашнем матче «Локомотива», в матчах уфимского «Салавата Юлаева», в матчах нашей команды, и «Динамо», которые выиграли три выездных матча с «Ак Барсом», все четверо полуфиналистов преодолевали очень много трудностей. И, на мой взгляд, все мы проделали отличную работу в плане преодоления этих трудностей. Уверен, что так же будет и в этом раунде.

— «Трактор» закончил быстрее «Динамо» свою серию. Кому больше пошёл на пользу отдых или тонус?

— Наверное, в этот момент сезона очень важно иметь возможность отдохнуть и отдых пойдёт на пользу любой команде. Ни один из игроков в лиге в текущей точке сезона не находится в том же состоянии, как в сентябре, у всех есть свои моменты, поэтому пауза пойдёт на пользу. Здесь уже вступает в силу отношение к делу, насколько по-взрослому ты можешь к этому относиться, насколько упорно ты можешь бороться на льду и работать, не оберегая себя с мыслью: «Я не хочу слишком упорно трудиться, чтобы не травмироваться и оставаться свежим». Всё дело во взрослом отношении к делу в плане подготовки во время тренировок, — цитирует Гру пресс-служба клуба.