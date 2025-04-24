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Гру рассказал, как «Трактор» будет справляться с Комтуа в 1/2 финала Кубка Гагарина

Гру рассказал, как «Трактор» будет справляться с Комтуа в 1/2 финала Кубка Гагарина
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил грядущее противостояние с канадским нападающим московского «Динамо» Максом Комтуа и рассказал, будет ли принципиальной серия для Дилана Сикуры, который начинал сезон в составе челябинского клуба.

— Максим Комтуа — представитель яркого североамериканского стиля. Как «Трактор» будет ему противостоять?
— Я уже упоминал об этом в начале, в «Динамо» много талантливых хоккеистов и игра не строится только на одном игроке. Наша стратегия подразумевает подход «команда против команды», а не «команда против одного игрока».

— Будет ли серия принципиальной для Дилана Сикуры?
— Наверное, этот вопрос лучше задать Дилану Сикуре, но я предположу, что наверняка эта серия будет особенной, ведь матчи с бывшими командами всегда такие, — цитирует Гру пресс-служба клуба.

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