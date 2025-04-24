Александр Овечкин подарил свою клюшку с автографом звезде НФЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил клюшку с автографом игроку Национальной футбольной лиги Джейдену Дэниелсу. Квотербек «Вашингтон Коммандерс» посетил второй матч серии плей-офф с «Монреаль Канадиенс» (3:1).

Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Дэниелс был признан лучшим атакующим новичком сезона в 2024 году в НФЛ. В 2023 году Дэниелс завоевал главную индивидуальную награду в студенческом футболе — приз Хайсмана.

Напомним, сегодня, утром 24 апреля мск, на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс», победу в котором со счётом 3:1 одержали хозяева. «Кэпиталз» ведут в серии со счётом 2-0.