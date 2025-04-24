Драйзайтль высказался о двух поражениях «Эдмонтона» в серии с «Лос-Анджелесом»
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал два поражения в серии с «Лос-Анджелес Кингз». Канадская команда проиграла оба матча, пропустив 12 шайб, и теперь уступает в серии со счётом 0-2.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кларк (Фёгеле, Дано) – 08:44 (pp) 2:0 Байфилд (Гавриков, Фёгеле) – 24:14 3:0 Кузьменко (Кемпе, Копитар) – 30:37 (pp) 3:1 Драйзайтль (Клингберг) – 33:54 3:2 Арвидссон (Кулак, Подколзин) – 44:05 4:2 Кемпе (Копитар) – 46:46 5:2 Копитар (Фиала, Кемпе) – 49:07 (pp) 6:2 Кемпе (Кузьменко, Копитар) – 51:09
«У нас тоже есть голод по победам, но нам нужно его наращивать. Нам нужно выложиться на полную и играть так, как мы умеем. Очевидно, что пока мы играем недостаточно хорошо. Соперник хочет победить больше нас. Нам просто нужно найти голод до победы, и, конечно, мы должны сделать это как можно быстрее", — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.
Отметим, что в предыдущие три сезона эти команды также встречались между собой в рамках первого раунда плей-офф. Неизменно победителем оказывались «Ойлерз».
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