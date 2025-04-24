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КХЛ определила лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина — 2025

КХЛ определила лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина — 2025
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Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов второй стадии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Лучшим вратарём признан Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва), одержавший четыре победы в пяти матчах с коэффициентом надёжности 1,83. В створ ворот Подъяпольского нанесено 154 броска (30,8 в среднем за игру), из которых он отразил 94,16 %.

Лучшим защитником признан Алексей Василевский («Салават Юлаев»), набравший 3 (2+1) очка в семи матчах. В шестом и седьмом матчах серии Василевский стал автором победных голов.

Лучшим нападающим признан Александр Радулов («Локомотив»), набравший 6 (3+3) очков в семи матчах. В четвёртом матче серии Радулов стал автором победного гола в овертайме.

Лучшим новичком признан вратарь Семён Вязовой («Салават Юлаев»), одержавший три победы в четырёх матчах раунда с коэффициентом надёжности 2,36. В створ ворот Вязового нанесено 136 бросков (34 в среднем за игру), из которых он отразил 92,65 %.

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