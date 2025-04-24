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Бронзовый призёр Олимпиады оценил, как публика в Монреале отреагирует на Овечкина

Бронзовый призёр Олимпиады оценил, как публика в Монреале отреагирует на Овечкина
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Бронзовый призёр Олимпиады Сергей Самсонов предположил, как публика в Монреале отреагирует на российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Напомним, третий матч в серии Кубка Стэнли — 2025 состоится в канадском городе 26 апреля.

«Посмотрим, как публика отреагирует на игру Овечкина. Но Александра уважают везде. В Монреале команда с традициями, и я не думаю, что там будут освистывать человека, побившего рекорд в этом году», — приводит слова Самсонова ТАСС.

Напомним, сегодня утром, 24 апреля мск, на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс», победу в котором со счётом 3:1 одержали хозяева. «Кэпиталз» ведут в серии со счётом 2-0.

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