«Торпедо» подписало новый контракт с Сергеем Гончаруком

Хоккейный клуб «Торпедо» подписал новый однолетний контракт с нападающим Сергеем Гончаруком. Об этом сообщает пресс-служба нижегородцев.

25-летний форвард выступает за команду на протяжении шести сезонов. За этот период он выходил на лёд в 319 матчах и заработал 112 (68+44) очков. Отметим, что форвард в КХЛ играет только в составе нижегородского клуба.

Напомним, 4 апреля «Торпедо» объявило об уходе главного тренера команды Игоря Ларионова. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда дошла до первого раунда плей-офф КХЛ, где в четырёх матчах уступила ярославскому «Локомотиву».