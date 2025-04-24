«Авангард» выступил с заявлением относительно финансирования клуба

Пресс-служба «Авангарда» выступила с заявлением относительно финансирования клуба. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что финансирование омского клуба может быть сокращено.

«В последнее время в информационном пространстве стали появляться слухи о возможном сокращении финансирования клуба. Заявляем ответственно: данная информация не соответствует действительности. Финансовое положение ХК «Авангард» остаётся стабильным, а перед клубом по-прежнему стоят самые амбициозные цели.

В ближайшее время в Омске состоится итоговая пресс-конференция, на которой главный тренер и генеральный менеджер клуба подведут итоги завершившегося сезона и расскажут о планах на будущее. Если кратко: мы — топ-клуб с топ-целями! За Омск, за победу!» — сказано в заявлении.