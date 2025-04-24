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Нападающий Данила Юров: весь сезон мечтал, что поеду в «Миннесоту»

Нападающий Данила Юров: весь сезон мечтал, что поеду в «Миннесоту»
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Нападающий Данила Юров высказался о своём переходе в «Миннесоту Уайлд». Напомним, 21-летний форвард покинул «Металлург» 22 апреля.

— Что подтолкнуло вас к отъезду в «Миннесоту» именно в следующем сезоне?
— Желание, цель и мечта детства — заиграть в НХЛ. После прошлого сезона понимал, что, скорее всего, проведу последний год в «Металлурге». Морально был готов к этому решению. Весь сезон мечтал, что поеду в «Миннесоту». Я уже был там, понимаю, как всё устроено, — это меня тоже мотивировало.

— Александр Никишин и Иван Демидов уехали в НХЛ сразу после завершения сезона в КХЛ. Почему вы не сделали так же?
— Я хотел полностью восстановиться. Это важный фактор. Не было смысла ехать не готовым на 100%. С агентами и родителями склонились к варианту остаться в России, спокойно восстановиться, нормально отдохнуть, потренироваться, получить рабочую визу и поехать готовиться к следующему сезону, — приводят слова Юрова «Известия».

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