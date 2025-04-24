«Кинопоиск» выпустил шоу «Хоккейная наука» с Александром Пушным

Онлайн-кинотеатр представил развлекательно-познавательное шоу про хоккей. Ведущие Александр Пушной и Анна Андронова изучают игру с точки зрения науки и проводят эксперименты. В дебютном эпизоде «Хоккейной науки» они разобрались в пределе прочности вратарской экипировки.

«Кинопоиск» продолжает выпускать оригинальный контент об этом виде спорта. В «Хоккейной науке» ведущие устраивают различные опыты. Им приходится разбивать лёд, резать пилой шайбы и пробивать шлемы. Манекены, замедленная съёмка, яркие спецэффекты — уникальные особенности этого шоу-формата.

Приглашение Александра Пушного — отсылка к программе «Галилео». Вместе с научным руководителем проекта Алексеем Иванченко Пушной отвечает за экспериментальную часть шоу. Спортивная телеведущая Анна Андронова анализирует игровые моменты и помогает зрителям понять, как наука и спорт пересекаются на льду.

Первый выпуск уже доступен в онлайн-кинотеатре и на YouTube-канале «Кинопоиск Спорт». По его сюжету ведущие испытывают на прочность вратарскую амуницию, в том числе расстреливая её шайбами из пневмопушки.

В следующих эпизодах Пушной и Андронова разберут альтернативы хоккейному шлему и постараются понять, почему шайба сделана именно из каучука. Премьера двух следующих выпусков состоится 28 апреля и 5 мая.