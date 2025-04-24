Экс-защитник клубов НХЛ оценил, есть ли у «Монреаля» шансы в серии с «Вашингтоном»

Бывший защитник клубов НХЛ Кирилл Сафронов оценил шансы «Монреаль Канадиенс» в серии Кубка Стэнли — 2025 с «Вашингтон Кэпиталз» (0-2) и высказался об игре российского нападающего канадского клуба Ивана Демидова.

— Как думаете, есть ли у «Монреаля» шансы вернуться в серию?

— Шансы есть всегда. По примеру КХЛ мы видим, что многие команды в серию возвращались. Вчера «Локомотив» вёл со счётом 2:0, но потом «Авангард» вернулся. Несмотря на то что «Вашингтон» выиграл два матча, сейчас серия переедет в Монреаль, где сумасшедшие болельщики, поддержка. Это, несомненно, даст энергию «Монреалю».

— Нападающий Иван Демидов после яркого дебюта в «Монреале» не набирал очки. Как считаете, нормально ли это?

— Конечно, у него вся карьера впереди! Он в среднем играет 11-12 минут, это, наверное, третье звено. Хорошо, что выступает в плей-офф. Иван — очень яркий и мастеровитый игрок. Всё у него впереди.

— Хорошо ли, что он сразу попал в плей-офф на Овечкина?

— Конечно, хорошо. Он отыграл целый сезон в СКА, набрал больше всех очков. Выступал в плей-офф КХЛ, а теперь — в плей-офф НХЛ. Это для него очень очень хорошо. Поиграть против Овечкина — просто здорово! — цитирует Сафронова «Спорт день за днем».