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Экс-защитник клубов НХЛ оценил, есть ли у «Монреаля» шансы в серии с «Вашингтоном»

Экс-защитник клубов НХЛ оценил, есть ли у «Монреаля» шансы в серии с «Вашингтоном»
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Бывший защитник клубов НХЛ Кирилл Сафронов оценил шансы «Монреаль Канадиенс» в серии Кубка Стэнли — 2025 с «Вашингтон Кэпиталз» (0-2) и высказался об игре российского нападающего канадского клуба Ивана Демидова.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Как думаете, есть ли у «Монреаля» шансы вернуться в серию?
— Шансы есть всегда. По примеру КХЛ мы видим, что многие команды в серию возвращались. Вчера «Локомотив» вёл со счётом 2:0, но потом «Авангард» вернулся. Несмотря на то что «Вашингтон» выиграл два матча, сейчас серия переедет в Монреаль, где сумасшедшие болельщики, поддержка. Это, несомненно, даст энергию «Монреалю».

— Нападающий Иван Демидов после яркого дебюта в «Монреале» не набирал очки. Как считаете, нормально ли это?
— Конечно, у него вся карьера впереди! Он в среднем играет 11-12 минут, это, наверное, третье звено. Хорошо, что выступает в плей-офф. Иван — очень яркий и мастеровитый игрок. Всё у него впереди.

— Хорошо ли, что он сразу попал в плей-офф на Овечкина?
— Конечно, хорошо. Он отыграл целый сезон в СКА, набрал больше всех очков. Выступал в плей-офф КХЛ, а теперь — в плей-офф НХЛ. Это для него очень очень хорошо. Поиграть против Овечкина — просто здорово! — цитирует Сафронова «Спорт день за днем».

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