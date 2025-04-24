«Большего не могу просить — вы отдали всё». Ги Буше — игрокам «Авангарда» в раздевалке

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше в раздевалке команды обратился к хоккеистам омского клуба после поражения в седьмом матче серии Кубка Гагарина — 2025 с «Локомотивом» (2:3 ОТ, 3-4).

«Больно, обидно. Но вот полная картина: в какой-то момент мы были далеки даже от выхода в плей-офф. Наша команда боролась и вернулась в гонку за место в розыгрыше кубка. Вы бились изо всех сил. В первом раунде мы встретились с чемпионами прошлого сезона.

А затем попали на команду, которая строится уже четыре года. Предполагалось, что их вообще нельзя победить. Топ-клуб, который легко прошёл всю регулярку и первый раунд плей-офф. И вот, отставание 1-3 в серии. Когда трудно, кто-то сдаётся, а кто-то борется. Вы бились, отдавая все силы. Прошли путь: 2-3, 3-3. В седьмом матче отставание в счёте было 0:2, нас уже похоронили… И всё равно мы сумели отыграться. Не хватило совсем чуть-чуть.

Ребята, я так впечатлён! Горжусь вами! С первой минуты в клубе я видел, как вы проявляли характер. Не ожидал такого, так как не знал вас. Я впечатлён каждым, с кем мне довелось познакомиться здесь. Всеми сотрудниками клуба. Жаль, что не смог помочь вам чуть больше, но я продолжу работу.

Большего я не могу просить — вы отдали всё. Спасибо вам большое. Спасибо за всё», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».