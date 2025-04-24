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Главный тренер «Вегаса» Кэссиди высоко оценил игру Кирилла Капризова

Главный тренер «Вегаса» Кэссиди высоко оценил игру Кирилла Капризова
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди высоко оценил игру российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Он очень динамичный игрок. Капризова отличает то, что он парень, который прилагает максимальные усилия в игре. Не то чтобы другие парни не такие. Но, как я всегда говорил, это лига, где нужно выкладываться полностью. Очень немногие парни приходят в лигу, имея навыки Марио Лемье, габариты и всё такое. Фишка с ним в том, что он никогда не выключается из игры.

Кирилл не такой уж и крупный парень, и вы, возможно, думаете, что он у вас в руках, но мгновение — и его уже нет. Он никогда не соглашается на меньшее во всём, что касается атаки», — приводит слова Кэссиди The Athletc.

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