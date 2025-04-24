Главный тренер «Вегаса» Кэссиди высоко оценил игру Кирилла Капризова

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди высоко оценил игру российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Он очень динамичный игрок. Капризова отличает то, что он парень, который прилагает максимальные усилия в игре. Не то чтобы другие парни не такие. Но, как я всегда говорил, это лига, где нужно выкладываться полностью. Очень немногие парни приходят в лигу, имея навыки Марио Лемье, габариты и всё такое. Фишка с ним в том, что он никогда не выключается из игры.

Кирилл не такой уж и крупный парень, и вы, возможно, думаете, что он у вас в руках, но мгновение — и его уже нет. Он никогда не соглашается на меньшее во всём, что касается атаки», — приводит слова Кэссиди The Athletc.