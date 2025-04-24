Защитник «Филадельфии» Ристолайнен перенёс операцию и выбыл на полгода

30-летний финский защитник «Филадельфии Флайерз» Расмус Ристолайнен перенёс операцию после разрыва сухожилия правого трицепса и выбыл на полгода. Об этом сообщает пресс-служба «Филадельфии Флайерз». Ожидается, что он пропустит весь тренировочный лагерь будущего сезона.

В сезоне-2024/2025 игрок обороны за «лётчиков» провёл 63 встречи, в которых забросил четыре шайбы и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков.

Напомним, «Филадельфия Флайерз» закончила регулярный сезон Национальной хоккейной лиги на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 76 очков.