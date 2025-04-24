Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Филадельфии» Ристолайнен перенёс операцию и выбыл на полгода

Защитник «Филадельфии» Ристолайнен перенёс операцию и выбыл на полгода
Комментарии

30-летний финский защитник «Филадельфии Флайерз» Расмус Ристолайнен перенёс операцию после разрыва сухожилия правого трицепса и выбыл на полгода. Об этом сообщает пресс-служба «Филадельфии Флайерз». Ожидается, что он пропустит весь тренировочный лагерь будущего сезона.

В сезоне-2024/2025 игрок обороны за «лётчиков» провёл 63 встречи, в которых забросил четыре шайбы и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков.

Напомним, «Филадельфия Флайерз» закончила регулярный сезон Национальной хоккейной лиги на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 76 очков.

Материалы по теме
Мичков: Торторелла назвал моё сообщение самым приятным после увольнения из «Филадельфии»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android