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«Всё-таки петербургская школа хоккея делает своё дело». Вячеслав Быков — о Демидове

«Всё-таки петербургская школа хоккея делает своё дело». Вячеслав Быков — о Демидове
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об игре российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова.

«Демидов, безусловно, очень талантливый парнишка! Всё-таки петербургская школа хоккея делает своё дело. Очень приятно, что рождаются такие звёздочки в нашем хоккее. У Ивана есть задатки суперзвезды НХЛ: талант, стремление, работоспособность, желание — всё есть. Но путь от дебютанта лиги до звезды мирового уровня достаточно кропотливый и трудоёмкий. Тут много факторов, которые могут влиять на будущее Демидова, его перспективы раскрыться полностью.

НХЛ — это достаточно серьёзная организация, и в их интересах продвигать таких ребят, помогать талантливым молодым парнишкам. Уверен, что скоро мы увидим Ивана на вершине, но для этого нужно не сбавлять обороты и очень много работать, не отвлекаясь на внешние факторы. В интересах лиги, чтобы Демидов раскрылся и стал настоящей звездой. Это ведь бизнес-структура, которая просчитывает все нюансы очень серьёзно, как, собственно, и КХЛ», — цитирует Быкова «Советский спорт».

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