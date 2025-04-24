В Чехии заявили, что Гашек получит государственную защиту в случае необходимости

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что бывший голкипер Доминик Гашек получит государственную защиту в случае необходимости. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на AP News.

Напомним, Гашек отправил письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ) после сообщения заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева в телеграм-канале.

Отметим, что бывший президент России, поздравляя российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с новым рекордом НХЛ по голам, написал: «P. S. Ждём суицида безумного чеха Гашека».