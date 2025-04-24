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Каюмов рассказал, благодаря чему «Локомотив» одержал победу в овертайме над «Авангардом»

Каюмов рассказал, благодаря чему «Локомотив» одержал победу в овертайме над «Авангардом»
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Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов рассказал о победном седьмом матче в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 с «Авангардом» (3:2 ОТ, 4-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Шалунов, Гернат) – 11:50 (5x5)     2:0 Сурин (Кирьянов, Рафиков) – 30:23 (5x5)     2:1 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 48:16 (5x5)     2:2 Окулов (Шарипзянов, Ткачёв) – 57:26 (6x5)     3:2 Фрейз (Полунин, Бут) – 86:31 (5x5)    

— Есть понимание, как серия из 3-1 превратилась во второй овертайм седьмого матча?
— «Авангард» — непростой соперник. Где-то мы отошли от своей игры, не делали то, что должны. В седьмом матче у нас всё получилось. Главное, что мы одержали командную победу.

— Благодаря чему в итоге «Локомотив» одержал победу в овертайме?
— Благодаря желанию. Желанию всей команды и непередаваемым эмоциям. Кто больше хотел победить в этой серии, тот и победил, — цитирует Каюмова Metaratings.

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