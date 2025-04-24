Каюмов рассказал, благодаря чему «Локомотив» одержал победу в овертайме над «Авангардом»

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов рассказал о победном седьмом матче в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 с «Авангардом» (3:2 ОТ, 4-3).

— Есть понимание, как серия из 3-1 превратилась во второй овертайм седьмого матча?

— «Авангард» — непростой соперник. Где-то мы отошли от своей игры, не делали то, что должны. В седьмом матче у нас всё получилось. Главное, что мы одержали командную победу.

— Благодаря чему в итоге «Локомотив» одержал победу в овертайме?

— Благодаря желанию. Желанию всей команды и непередаваемым эмоциям. Кто больше хотел победить в этой серии, тот и победил, — цитирует Каюмова Metaratings.