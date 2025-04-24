Каюмов рассказал, благодаря чему «Локомотив» одержал победу в овертайме над «Авангардом»
Поделиться
Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов рассказал о победном седьмом матче в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 с «Авангардом» (3:2 ОТ, 4-3).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Шалунов, Гернат) – 11:50 (5x5) 2:0 Сурин (Кирьянов, Рафиков) – 30:23 (5x5) 2:1 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 48:16 (5x5) 2:2 Окулов (Шарипзянов, Ткачёв) – 57:26 (6x5) 3:2 Фрейз (Полунин, Бут) – 86:31 (5x5)
— Есть понимание, как серия из 3-1 превратилась во второй овертайм седьмого матча?
— «Авангард» — непростой соперник. Где-то мы отошли от своей игры, не делали то, что должны. В седьмом матче у нас всё получилось. Главное, что мы одержали командную победу.
— Благодаря чему в итоге «Локомотив» одержал победу в овертайме?
— Благодаря желанию. Желанию всей команды и непередаваемым эмоциям. Кто больше хотел победить в этой серии, тот и победил, — цитирует Каюмова Metaratings.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 апреля 2025
-
20:06
-
19:45
-
19:19
-
19:02
-
18:44
-
18:23
-
18:05
-
17:51
-
17:36
-
17:30
-
17:11
-
17:03
-
16:45
-
16:37
-
16:26
-
16:10
-
15:55
-
15:45
-
15:30
-
15:10
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:18
-
13:00
-
12:46
-
12:45
-
12:35
-
12:25
-
12:15
-
11:57
-
11:52
-
11:25