Защитник «Вашингтона» высказался об атмосфере на домашней арене «Монреаля»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джейкоб Чикран высказался об атмосфере на домашней арене «Монреаль Канадиенс» в преддверии очного матча клубов в Кубке Стэнли.

«Это, очевидно, один из самых исторических стадионов, которые у нас есть, историческая фан-база. Знаю, что в плей-офф всё будет ещё громче. Я взволнован тем, что выйду на лёд там и почувствую эту энергию», — приводит слова Чикрана журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, третий матч в серии Кубка Стэнли — 2025 между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» (2-0) состоится в ночь на 26 апреля на льду канадской команды.