Защитник «Вашингтона» высказался об атмосфере на домашней арене «Монреаля»
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джейкоб Чикран высказался об атмосфере на домашней арене «Монреаль Канадиенс» в преддверии очного матча клубов в Кубке Стэнли.
«Это, очевидно, один из самых исторических стадионов, которые у нас есть, историческая фан-база. Знаю, что в плей-офф всё будет ещё громче. Я взволнован тем, что выйду на лёд там и почувствую эту энергию», — приводит слова Чикрана журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в социальной сети Х.
Напомним, третий матч в серии Кубка Стэнли — 2025 между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» (2-0) состоится в ночь на 26 апреля на льду канадской команды.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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