Сборная США назвала 18 хоккеистов, вызванных для подготовки к чемпионату мира

Сборная США назвала первых 18 хоккеистов, вызванных для подготовки к чемпионату мира — 2025.
Вратари: Джереми Свейман («Бостон Брюинз»), Хэмптон Слукински (Университет Западного Мичигана), Джоуи Даккорд («Сиэтл Кракен»).
Защитники: Майкл Кесселринг («Юта»), Джексон ЛаКомбе («Анахайм Дакс»), Мэйсон Лорей, Эндрю Пик (оба — «Бостон Брюинз»), Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз»), Алекс Власик («Чикаго Блэкхоукс»).
Нападающие: Мэтти Бенирс («Сиэтл Кракен»), Логан Кули, Клейтон Келлер (оба — «Юта»), Конор Гарланд, Дрю О'Коннор (оба — «Ванкувер Кэнакс»), Каттер Готье («Анахайм Дакс»), Майкл Маккаррон («Нэшвилл Предаторз»), Фрэнк Назар («Чикаго Блэкхоукс»), Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»).