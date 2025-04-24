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Сборная США назвала 18 хоккеистов, вызванных для подготовки к чемпионату мира

Сборная США назвала 18 хоккеистов, вызванных для подготовки к чемпионату мира
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Сборная США назвала первых 18 хоккеистов, вызванных для подготовки к чемпионату мира — 2025.

Вратари: Джереми Свейман («Бостон Брюинз»), Хэмптон Слукински (Университет Западного Мичигана), Джоуи Даккорд («Сиэтл Кракен»).

Защитники: Майкл Кесселринг («Юта»), Джексон ЛаКомбе («Анахайм Дакс»), Мэйсон Лорей, Эндрю Пик (оба — «Бостон Брюинз»), Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз»), Алекс Власик («Чикаго Блэкхоукс»).

Нападающие: Мэтти Бенирс («Сиэтл Кракен»), Логан Кули, Клейтон Келлер (оба — «Юта»), Конор Гарланд, Дрю О'Коннор (оба — «Ванкувер Кэнакс»), Каттер Готье («Анахайм Дакс»), Майкл Маккаррон («Нэшвилл Предаторз»), Фрэнк Назар («Чикаго Блэкхоукс»), Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»).

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