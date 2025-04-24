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Владимир Крикунов: СКА ничем не уступает полуфиналистам Кубка Гагарина

Владимир Крикунов: СКА ничем не уступает полуфиналистам Кубка Гагарина
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов сравнил игру СКА с полуфиналистами Кубка Гагарина — 2025.

— Чем СКА уступает командам, которые сейчас играют в полуфинале?
— Ничем, в принципе. Единственное, что они чуть-чуть опоздали с вратарями. Двое ребят у них заиграли. Я про Заврагина и Плешкова. Но им чуть раньше бы проявить себя. Однако молодые вратари всегда так растут. Не только молодые вратари, все игроки так. То вверх, то вниз. А так, эта команда ничем не уступает. Кстати говоря, СКА достаточно много забил «Динамо» в первом раунде. Они бы тоже хорошо вписались в полуфинал.

— Могла сказаться в случае СКА тренерская неопытность в плей-офф?
— Я бы так не сказал. Роман Борисович [Ротенберг] уже был менеджером. Он всё время работал и со сборной. Помощники у него все опытные. Я не думаю, что это сказалось, — цитирует Крикунова «Спорт день за днем».

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