Владимир Крикунов: СКА ничем не уступает полуфиналистам Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов сравнил игру СКА с полуфиналистами Кубка Гагарина — 2025.

— Чем СКА уступает командам, которые сейчас играют в полуфинале?

— Ничем, в принципе. Единственное, что они чуть-чуть опоздали с вратарями. Двое ребят у них заиграли. Я про Заврагина и Плешкова. Но им чуть раньше бы проявить себя. Однако молодые вратари всегда так растут. Не только молодые вратари, все игроки так. То вверх, то вниз. А так, эта команда ничем не уступает. Кстати говоря, СКА достаточно много забил «Динамо» в первом раунде. Они бы тоже хорошо вписались в полуфинал.

— Могла сказаться в случае СКА тренерская неопытность в плей-офф?

— Я бы так не сказал. Роман Борисович [Ротенберг] уже был менеджером. Он всё время работал и со сборной. Помощники у него все опытные. Я не думаю, что это сказалось, — цитирует Крикунова «Спорт день за днем».