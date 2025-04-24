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Бывший генменеджер «Спартака» рассказал, чего не хватило клубу в Кубке Гагарина

Бывший генменеджер «Спартака» рассказал, чего не хватило клубу в Кубке Гагарина
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Бывший генеральный менеджер «Спартака» Андрей Яковенко высказался о причинах вылета красно-белых из
Кубка Гагарина после поражения от «Салавата Юлаева» (3-4).

«Считаю, что главный тренер команды Алексей Жамнов неплохо сработал, к нему не должно быть много претензий. Думаю, что в «Спартаке» нужно усилить состав легионеров. Тяжело играть практически с одним иностранцем на высоком уровне и биться за серьёзные задачи. Одного легионера в этом плане мало.

Игра Чайковски меня не устраивала. При моей работе в «Спартаке» легионеры были сильнее. В нынешней команде есть лидеры в лице [Ивана] Морозова, [Павла] Порядина, [Николая] Голдобина. Но если бы добавили ещё качественных легионеров, было бы два хороших звена. Третье и четвёртое звенья со своей задачей справлялись — они бились, старались», — цитирует Яковенко ТАСС.

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