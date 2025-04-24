«Это то, что нам нужно». Главный тренер «Монреаля» — об атмосфере на канадской арене

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи оценил, как домашняя атмосфера может помочь команде в играх серии Кубка Стэнли — 2025 с «Вашингтон Кэпиталз».

«Нет ничего лучше, чем играть дома, особенно в «Белл-центре», с нашими болельщиками в плей-офф. Я думаю, это будет именно то, что нам нужно.

Наша команда чувствует, что мы можем играть с ними, однако «Вашингтон» — действительно хороший клуб», — приводит слова Сан-Луи официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, третий матч в серии Кубка Стэнли — 2025 между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» (2-0) состоится в ночь на 26 апреля на льду канадской команды.