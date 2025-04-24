«Это то, что нам нужно». Главный тренер «Монреаля» — об атмосфере на канадской арене
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Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи оценил, как домашняя атмосфера может помочь команде в играх серии Кубка Стэнли — 2025 с «Вашингтон Кэпиталз».
«Нет ничего лучше, чем играть дома, особенно в «Белл-центре», с нашими болельщиками в плей-офф. Я думаю, это будет именно то, что нам нужно.
Наша команда чувствует, что мы можем играть с ними, однако «Вашингтон» — действительно хороший клуб», — приводит слова Сан-Луи официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, третий матч в серии Кубка Стэнли — 2025 между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» (2-0) состоится в ночь на 26 апреля на льду канадской команды.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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